Google belooft vijf jaar updates voor Nest-apparaten

Google heeft meer informatie gegeven over de updateplannen die het heeft voor de Nest-apparaten. Het gaat bijvoorbeeld om slimme speakers, maar ook om de thermostaat, beveiligingscamera en de Chromecast.

5 jaar updates voor Nest

Nest begon als zelfstandige fabrikant, maar is enkele jaren geleden ingelijfd door Google. Inmiddels worden steeds meer producten uitgebracht met de productnaam Nest. Deze slimme apparaten moeten echter wel bijgehouden worden met software-updates. Om deze te laten communiceren met andere apparaten, maar ook voor nieuwe functionaliteit en de beveiliging van een apparaat.

Google heeft nu meer informatie gedeeld over de updatevisie van het bedrijf voor de Nest-apparaten. Google belooft tenminste vijf jaar aan update-ondersteuning voor de Nest-apparaten. Hieronder vallen niet alleen de slimme speakers, maar ook de Nest Cam, Hello deurbel, Chromecast en de thermostaten van de fabrikant. Google geeft verder aan dat het nog meer aandacht gaat besteden aan de privacy en beveiliging. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende tools, zoals het inzichtelijk hebben van welke toestellen met je Google-account zijn verbonden, tweestapsverificatie van je Google-account en investeren in verder beveiligingsonderzoek. Ook komt er een onafhankelijk gevalideerde beveiliging op Nest-apparaten, welke samenwerken met de Internet of Secure Things Alliance.