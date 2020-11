Google Foto’s krijgt een eigen abonnementendienst

Google heeft een nieuw abonnementsmodel aangekondigd voor Google Foto’s. Door een abonnement te nemen op de fotodienst krijgen gebruikers extra’s, zoals iedere maand een setje fysiek gedrukte foto’s in de brievenbus.

Google Foto’s met abonnement

Google Foto’s is een ideale applicatie voor het beheren van je offline en online foto’s. De fotodienst laat je sinds enige tijd ook fotoboeken maken en thuis afleveren. Met een eerder uitgebrachte update kunnen gebruikers aan de slag met de erg handige locatiekaart die precies laat zien waar je kiekjes gemaakt zijn.

Nu komt Google in de Verenigde Staten met iets nieuws; een abonnement op Google Foto’s. Abonnees betalen dan 6,99 dollar per maand en krijgen daar in ruil voor wat extra’s. Ze krijgen dan namelijk iedere maand tien fotoafdrukken thuisgestuurd in hoge kwaliteit. Hierbij maakt Google gebruik van Machine Learning om te kijken welke foto’s jij het liefst op je mat hebt liggen. Daarbij kunnen abonnees zelf foto’s als favoriet aanvinken. Door dit te doen worden deze met voorrang meegenomen in het afdrukproces. Gebruikers kunnen ook zelf kiezen voor een matte of glanzen afwerking, met of zonder rand of om deze om te zetten in een ansichtkaart.

Degenen met een abonnement op Google Foto’s kunnen er ook voor kiezen om het abonnement een maand over te slaan of deze per direct op te zeggen. Vooralsnog is er niets bekend over de komst van de abonnementsvorm naar andere landen.