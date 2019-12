Google geeft YouTube Premium-abonnees gratis Google Nest Mini

Ben je abonnee van YouTube Premium, dan kun je aanspraak maken op een gratis Google Nest Mini. De abonnees moeten nog wel even het gratis cadeautje verzilveren.

Gratis Nest Mini

Google heeft een kerstcadeautje klaargezet voor de abonnees van YouTube Premium. Zij kunnen een gratis exemplaar van de Google Nest Mini bestellen. Deze actie is juist ook voor de Nederlandse abonnees. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Zo geldt het niet voor leden met een actief proefabonnement, en kun je alleen aanspraak maken op de Nest Mini als je een betaald abonnement had op 4 december 2019.

Om aanspraak te maken op de Google Nest Mini, dien je enkele gegevens in te vullen via deze link. Daar verzilver je het apparaat via de Google Store. De prijs van 59,99 euro wordt teruggebracht naar 0,00 euro en je betaalt ook geen verzendkosten.

De Google Nest Mini is de nieuwe slimme smart speaker van het bedrijf. Het nieuwe model is op verschillende vlakken een verbetering. De geluidskwaliteit is verbeterd en kun je hem aan de muur bevestigen. Je kunt ook meerdere speakers aan elkaar koppelen en zo kun je door het hele huis genieten van je muziek, in stereokwaliteit. Ook zijn er nog enkele kleine andere verbeteringen.

Ben je geen YouTube Premium abonnee, dan kun je hem altijd nog zelf aanschaffen. De Nest Mini kost je zo’n 59 euro en kun je kopen bij Coolblue, Bol.com en MediaMarkt.