Google helpt je met het stemmen van je muziekinstrument, zoals je gitaar

Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven heeft Google een nieuwe functie toegevoegd aan haar zoekmachine. Google kan je voortaan helpen met het stemmen van je muziekinstrument, zoals je gitaar of piano.

Muziekinstrument stemmen

De zoekmachine van Google kan voortaan ook gebruikt worden voor het stemmen van je muziekinstrument. Dit heeft als voordeel dat je hiervoor geen losse app uit de Google Play Store hoeft te downloaden.

Wanneer je in Google zoekt naar ‘Google tuner’, zie je bovenin beeld direct de hulp die je helpt bij het stemmen van je gitaar, piano of een ander muziekinstrument. Deze tool activeer je door eenmaal op de microfoon te tikken, zodat deze ingeschakeld wordt. Tijdens het beluisteren worden de instructies gegeven, zodat je precies weet wat je moet doen. Je ziet namelijk of deze hoger of lager afgestemd moet worden, of dat je precies goed zit.