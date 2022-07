Google Home: nieuwe versie van app nu voor iedereen beschikbaar

Voor de Google Home app heeft Google een nieuwe update verspreid. Met de nieuwste versie zien we een reeks verbeteringen en optimalisaties, samen met een nieuw ontwerp. Daarnaast krijg je inzicht in je historische acties die zijn uitgevoerd.

Google Home met nieuw startscherm

Een poos geleden heeft Google voor de Home-app een nieuw ontwerp aangekondigd. Vanaf nu is Google daadwerkelijk begonnen met het uitrollen van de update naar iedereen. De applicatie is onderverdeeld in twee tabbladen. Op het startscherm zie je alle bekende opties, zoals het inschakelen van je slimme verlichting en de andere slimme apparaten. Nieuw is de ‘Feed’ die toegevoegd wordt aan de toepassing.

De nieuwe feed dient als tijdlijn waarbij je inzicht krijgt in de geschiedenis van meldingen en gebeurtenissen in Google Home. Tevens kun je door op ‘Geschiedenis’ te tikken, terug in de tijd en zien wat er op welke dag is gebeurd. Hierbij kun je filteren op tussenliggende data en soort melding. De update voor de Google Home app wordt via een server-side switch geactiveerd voor iedere gebruiker.