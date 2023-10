Google introduceert nieuwe Chromebook categorie; Chromebook Plus

Google heeft een nieuwe categorie Chromebook aangekondigd: de Chromebook Plus. Deze laptops zijn sneller en bieden meer functionaliteiten dan de standaard Chromebooks.

Chromebook Plus

Google heeft een nieuwe categorie aangekondigd binnen de Chromebook-familie. Met een Chromebook Plus heb je toegang tot een snellere laptop dan de bekende Chromebook-laptops. Een Chromebook Plus heeft minimaal een Intel Core i3-processor van de 12e generatie of een AMD Ryzen 3 7000-processor, 8 GB RAM, 128 GB opslagruimte, een Full-HD webcam en een scherm met een resolutie van 1920 bij 1080 pixels of hoger. Ook wifi 6 en een accuduur van minimaal tien uur zijn een vereiste voor fabrikanten als zij een Chromebook Plus laptop willen uitbrengen.

Volgens Google moet het mogelijk zijn om zwaardere apps te draaien zoals Photoshop of een ander zwaar programma. Google besteed ook aandacht aan verschillende AI-functies die op de Chromebook Plus laptop beschikbaar komen. Onder andere de Magic Eraser van de Pixel-smartphones is te vinden op de Plus. De eerste fabrikanten hebben inmiddels een Chromebook Plus laptop aangekondigd.