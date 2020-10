Google laat je jezelf veranderen in Van Gogh-portret of ander kunstwerk

Google heeft verbeteringen doorgevoerd in de Google Arts & Culture-app. Vanaf nu kun je jezelf veranderen in bijvoorbeeld een Van Gogh portret.

Om de zoveel tijd worden nieuwe functies toegevoegd aan de Google Arts & Culture app. Dat is nu ook het geval, zo heeft de zoekgigant bekend gemaakt. Vanaf nu kun je jezelf veranderen in een Van Gogh portret of bijvoorbeeld het Meisje met de parel.

Dit is mogelijk met de nieuwe Art filters die je in de app terug kunt vinden. Naast deze twee filters kun je ook kiezen uit andere filters;

Google heeft vijf educatieve en leuke 3D-gemodelleerde augmented reality-filters gemaakt op basis van iconische schilderijen, objecten en accessoires van over de hele wereld. Maak een video of foto van jezelf in de stijl van Vincent van Gogh, Frida Kahlo of verander in het beroemde Meisje met de parel. Daarnaast kan je dieper de geschiedenis induiken met een traditionele Samoerai-helm of een opmerkelijke Oud-Egyptische ketting. Bij het openen van het filter krijg je daarnaast leuke weetjes te zien over het betreffende kunstwerk.