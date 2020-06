Google komt met donker thema naar Docs, Sheets en Slides app

Google bereidt een belangrijke nieuwe feature voor, voor een aantal van haar apps. Eerder werd Google Drive al voorzien van een donker thema, nu komt het ook naar de individuele Sheets, Slides en Docs app.

Donker thema voor Docs, Sheets en Slides

Google Drive is een erg prettige, handige app voor het beheren van je documenten. Het bewerken van de documenten kan echter niet via de app zelf. Voor tekstbestanden ben je aangewezen op Google Docs, voor zogenoemde spreadsheets kun je aan de slag met Google Sheets en via Google Slides. Uit nieuwe aanwijzingen komt naar voren dat Google ook voor deze drie apps werkt aan een donker thema.

De aanwijzingen zijn gevonden in de nieuwste versies van het installatiebestand. Daaruit wordt duidelijk dat we dus op termijn een donker thema kunnen verwachten, waardoor het prettiger te gebruiken is in bed en in andere omgevingen met weinig licht. Het donkere thema in de Docs, Sheets en Slide app moet er hetzelfde uitzien als in Google Drive. Het is niet bekend wanneer Google de nieuwe functionaliteit beschikbaar stelt in de apps.