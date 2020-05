Donker thema in Google-app nu voor iedereen geactiveerd

Google heeft een nieuwe feature uitgerold naar de eigen Google-app. De app die de Assistent, Discover en de zoekmachine bundelt, krijgt nu bij iedereen het donkere thema.

Donker thema voor Google-app

De Google-app krijgt er een nieuwe feature bij. Nadat eind vorig jaar het donkere thema al verscheen voor beta-gebruikers, lijkt hij er nu voor iedereen te zijn. Je hoeft dus geen beta-tester meer van de applicatie te zijn. In de afgelopen tijd hebben veel meer apps een donker thema gekregen, wat met Android 10 automatisch geactiveerd kan worden. Het ‘dark theme’ is er ook voor toestellen met een eerdere Android-versie.

Het donkere thema is niet helemaal donker, maar donkergrijs. Je kunt deze instellen via de instellingen van Google Discover via de volgende opties;

Open de Google-app en tik op je profielfoto, rechtsboven in beeld Tik op Instellingen Kies voor ‘Algemeen’ Scrol naar beneden en kies de optie ‘Thema’

Onder deze optie vind je drie keuzes; licht, donker en systeemstandaard. Bij Systeemstandaard wordt de keuze overgenomen van je smartphone. Heb je bijvoorbeeld een donker thema ingesteld op je smartphone, dan zal deze ook toegepast worden in de Google-app. Deze optie is niet beschikbaar bij toestellen met een oudere versie dan Android 10 omdat alleen de nieuwste Android-versie dit ondersteunt.

Je kunt het donkere thema vanaf nu gebruiken in de Google-app. De functie wordt middels een server-side update geactiveerd.