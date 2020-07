Google onthult stilletjes nieuwe Nest Home speaker

De opvolger voor de jaren geleden uitgebrachte Google Home staat klaar. Ook dit apparaat heeft de toevoeging van de naam Nest gekregen. Stilletjes is de Google Nest Home onthuld. Hierdoor weten we precies hoe deze eruit komt te zien.

Google Nest Home speaker

Google lijkt gekozen te hebben voor een aparte manier van aankondiging. De Google Nest Home is door Google in beeld de wereld in geslingerd, maar qua details weten we nog niet alles. Google laat het nieuwe product zien in een video, en ook is het apparaat opgedoken bij keuringsinstantie FCC. Hierdoor zien we de nieuwe Google Nest Home, zoals hij vermoedelijk zal gaan heten, in levende lijve.

Aan verschillende Amerikaanse media heeft Google een foto gestuurd van de nieuwe Nest speaker, samen met een 13-seconden durende video. Meer dan dat wordt er niet verteld. Te zien is dat het design heel anders is dan de huidige Google Home. Deze werd in 2016 aangekondigd en een jaar later kwam hij uit. Pas sinds eind 2018 is deze Home speaker verkrijgbaar in Nederland. De nieuwe Google Nest Home oogt meer ovaal en heeft dezelfde textuur als de nieuwste Google Nest Mini. Op de foto zien we ook een duidelijke aan-uit-knop.

Qua kleuren krijgen we ook al het één en ander te zien. Hierbij zien we lichtblauw en koraal. Ook de bekende lichtgrijze kleur zullen we terug gaan zien bij de nieuwe speaker. Naar verwachting zal net als de nieuwe speakers het met de Google Nest Home mogelijk worden om deze met de andere Nest-speakers te verbinden. Op deze manier kun je ze koppelen voor stereogeluid door heel het huis.

We moeten de officiële introductie nog afwachten. Wanneer deze is, is onbekend. We verwachten wel dat het apparaat op termijn ook naar Nederland komt, aangezien de rest van de Nest-apparaten ook grotendeels verkrijgbaar zijn. We houden je op de hoogte zodra hier meer informatie over is.