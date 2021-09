Google ontwikkelt nieuwe weer-widget voor Android

Google rolt een nieuwe weer-widget uit voor de gebruikers met een Android-toestel. Toch is er iets duidelijk afwezig.

Nieuwe weer-widget van Google

In de code van de nieuwste bèta van de Google app, zijn aanwijzingen gevonden voor een nieuwe weer-widget die uitgerold zal worden voor Android. Het lijkt erop dat Google nog bezig is met het optimaliseren van de widget, want er missen nog wel een aantal dingen.

Opvallend is dat de temperatuur in de widget afwijkt met die van de At-a-glance widget die Google standaard meelevert. Dit terwijl er gebruik gemaakt wordt van dezelfde locatie en hetzelfde weerplatform. Opvallend is dat de kikker, die veelvuldig in het weeroverzicht van Google is te vinden, niet in de widget wordt meegenomen.

De nieuwe weer-widget is er in het donker en licht en toont de basisinformatie. Dit betekent de minimale en maximale temperatuur, samen met de huidige actuele temperatuur en locatie.