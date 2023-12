Google Play systeemupdate december 2023: dit is er nieuw

Iedere maand verschijnt er vanuit Google een nieuwe beveiligingsupdate voor Android. Daarbij komt ook maandelijks een nieuwe Google Play systeemupdate beschikbaar. Nu zien we de update voor december, wat brengt deze update?

Google Play update december

Een nieuwe Google Play systeemupdate is aangekondigd door Google. Met de nieuwste update worden weer enkele verbeteringen doorgevoerd in Android zelf. Het is een update die verspreid wordt door Google zelf. Het kan per toestel verschillen wanneer de update voor jou beschikbaar is, maar dat kan in de komende weken dus gaan gebeuren. De update staat los van beveiligingsupdate december, die eerder deze maand werd vrijgegeven voor Android. Die update wordt gepusht door fabrikanten.

De changelog met de verbeteringen in de december-update, zetten we hieronder voor je neer.

Changelog

Google Play-services v23.49 (13-12-2023)

Support

[Telefoon] Met deze nieuwe functie krijg je updates voor de informatieve gebruikerservaring voor nieuwe Android-functies.

Systeembeheer

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Met updates voor services voor systeembeheer krijg je betere batterijduur, apparaatprestaties en netwerkgebruik.

Google Play Store v38.8 (11-12-2023)

[Telefoon] Je kunt app-video’s standaard op volledig scherm bekijken voor een betere kijkbeleving.

[Telefoon] In het gedeelte Advertenties van de zoekresultaten hebben meer adverteerders informatie gegeven over hun apps.

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Nieuwe functie waarmee je apps op verbonden apparaten kunt verwijderen.

[Telefoon] Je ziet nu een klein icoon in sommige app-vermeldingen op de tabbladen voor apps en games. Zo kun je beter herkennen welke apps je wilt installeren.

Google Play-services v23.48 (06-12-2023)

Accountbeheer

[Telefoon] De bestaande UI-architectuur van Google Instellingen is vernieuwd en de instellingenschermen zijn vernieuwd (Android-instellingen → Google).

[Telefoon] Bugfixes voor services voor accountbeheer.

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Nieuwe functies voor app-ontwikkelaars van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan locatie en context.

[Telefoon] Nieuwe functies voor app-ontwikkelaars van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan locatie en context.

Hulpprogramma’s

[Telefoon] Het proces om back-ups te maken van je apparaat en foto’s is verbeterd.

Systeembeheer

[Telefoon] Met updates voor de Play Games-app hoef je de app niet meer te installeren om in-game schermen te tonen.

Google Play Store v38.7 (04-12-2023)

[Telefoon] Je kunt apps nu rechtstreeks installeren vanuit lijstkaarten die op homepages worden getoond.

Aanpasbare connectiviteitsservices p.2023.48 (01-12-2023)