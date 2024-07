Google Play systeemupdate juli 2024: dit is er nieuw

Android kan meermaals per maand en jaar een update verwachten. Niet alleen wat betreft versies en beveiligingsupdates, maar ook de Google Play systeemupdate is er één van. Nu is de Google Play systeemupdate van juli beschikbaar. Wat brengt deze update?

Google Play update van juli

De beveiligingsupdate van juli 2024 is eerder al vrijgegeven. Nu is het tijd voor een volgende update voor het Android-systeem. De maandelijkse Google Play systeemupdate is door Google nu gepresenteerd en deze zal in de komende weken uitgerold worden. De uitrol hiervan gebeurt per toestel, het kan dus enige tijd schelen tussen het ene en andere toestel, voordat deze beschikbaar komt voor je smartphone. De uitrol van deze update wordt gedaan door Google, en dus niet via de fabrikant.

De changelog van de juli-update van Google Play, zetten we hieronder voor je neer.

Google Play-services v24.28 (2024-07-17)

Apparaatconnectiviteit

Dankzij Cross-device services kunt u nu vanaf uw tablet (of ander apparaat) verbinding maken met de hotspot van uw telefoon, zonder dat u handmatig iets hoeft in te stellen.

Google Play Store versie 41.9 (2024-07-15)

[Telefoon] Voor bepaalde titels kunt u rechtstreeks van de ontwikkelaar meer updates over de game ontvangen.

Google Play-services v24.27 (10-07-2024)

Accountbeheer

[Telefoon] Bugfixes voor services voor accountbeheer.

[Telefoon, Wear] Bugfixes voor services voor accountbeheer.

Google Play Store v41.8 (08-07-2024)

[Telefoon] Je kunt nu de typen apps kiezen waarin je bent geïnteresseerd om je aanbevelingen te verbeteren.

Google Play-services v24.26 (03-07-2024)

Apparaatconnectiviteit

[Telefoon, Wear] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan apparaatconnectiviteit.

Beveiliging en privacy

[Telefoon] Met Vind mijn apparaat kun je je telefoon nu op afstand vergrendelen met alleen je telefoonnummer.

Systeembeheer

[Auto] Met deze nieuwe functie kun je Google Play-services nu beheren via Instellingen.

Google Play Store v41.7 (01-07-2024)

[Telefoon] Met de Google Play Protect-beveiliging op het moment van installatie kunnen gebruikers nu nieuwe apps opsturen voor een complete analyse van dreigingen.

