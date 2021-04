Google voegt speelgoed toe aan AR voor in huiskamer, zoals Pacman en Hello Kitty

Google heeft de mogelijkheden binnen augmented reality weer verder uitgebreid. Waar we eerder nog insecten en dieren in de huiskamer konden plaatsen, kun je nu aan de slag met verschillende speelgoed karakters, zoals Pac-Man en Hello Kitty.

AR karakters in Google

In de afgelopen tijd heeft Google de mogelijkheden met augmented reality verder uitgebreid. Zo kun je al huisdieren in levende lijve bekijken, en ditzelfde geldt voor dieren uit Australië, Halloween-figuren, verschillende gebouwen zoals de Brandenburger Tor en nog veel meer. Nu zijn er verschillende karakters uit de speelgoedwereld toegevoegd aan Google.

Zoek maar eens op Pac-Man of Hello Kitty, en ze worden middels augmented reality in je omgeving geplaatst. Gewoon voor de lol. In totaal gaat het om 14 karakters die zijn toegevoegd, waarvan een groot deel Japanse karakters zijn. Die werken dan ook alleen als de naam in het Japans opgezocht wordt met Google. De karakters die zijn toegevoegd zijn;

Ultraman, Ultraman Zero, Ultraman Belial, Gomorra, Evangelion (Evangelion Unit 1), Gundam ( Odusseus Gundam, Kusui Gundam, Penelope), Kogimyun, Taiko Master en Pacman., Hello Kitty, Pompompurin, Little Twin Stars.