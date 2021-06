Google trekt stekker uit ‘AR Measure’ app

Er komt een eind aan de AR Measure app van Google zelf. De applicatie is per direct niet meer uit de Google Play Store te downloaden. Het is de zoveelste applicatie die haar laatste rustplek vindt op het Google-kerkhof.

Einde voor AR Measure

Drie jaar geleden verscheen er een handige applicatie uit huize Google. De app was klaar voor het brede publiek, terwijl in 2016 al de Project Tango-versie van de app verscheen. Het was de Google Measure app. Deze applicatie liet je gemakkelijk iets opmeten middels augmented reality. Er werd gebruik gemaakt van de ARCore krachten en op een leuke, handige manier kon je bijvoorbeeld de grootte van een voorwerp opmeten.

Google heeft de applicatie echter stilletjes uit de Google Play Store gehaald. Dit betekent dat de app niet langer nieuw gedownload kan worden. Wel werkt de app nog op toestellen die de app eerder al hebben geïnstalleerd. Het betekent dat het de zoveelste app is die zijn plaats heeft gevonden op het kerkhof van Google. Hier liggen onder andere al Google Hangouts, Play Music, Androidify, Daydream, Google+ en Allo.