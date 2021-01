‘Google werkt aan nieuwe Android-functie om op achterkant van smartphone te tikken’

Google lijkt volgens de laatste berichten te werken aan een nieuwe functie voor Android. Door op de achterkant te tikken van je smartphone, kan een bepaalde actie uitgevoerd worden. Het kan gezien worden als een alternatief op het knijpen in een toestel om een actie uit te voeren.

Tikken op de achterkant

Op de achterkant van je smartphone tikken om een bepaalde actie uit te voeren. Het lijkt een nieuwe functie te zijn die we in Android 12 kunnen verwachten, zo melden bronnen. Bij Google zelf wordt de functie momenteel getest onder de codenaam ‘Columbus’. In één van de eerste versies van de Developer Previews van Android 11 werd dezelfde functie ook al getest, maar deze wist het niet te redden tot de definitieve versie van Android.

Nu lijkt Google de keuze opnieuw gemaakt te hebben om de functie aan Android toe te voegen. Apple heeft inmiddels de functie al geïmplementeerd in iOS 14. Volgens de bron 9to5Google maakt Google het mogelijk om verschillende acties aan het tikken te koppelen. Hierbij kan ook onderscheid gemaakt worden over hoe hard er op de achterkant van de smartphone wordt getikt;

Activeer de Google Assistent

Maak een screenshot

Pauzeer, hervat het afspelen van media

Open het notificatiepaneel

Open het multitaskvenster met recente apps

Voor nu lijkt het erop dat de functie dus in Android 12 aan Android wordt toegevoegd, maar het kan ook zomaar zijn dat Google ervoor kiest de functie toch niet uit te brengen. Daarbij is het nog maar de vraag of we deze op elk Android-toestel terug gaan zien, waarschijnlijk wordt het een functie die alleen naar de Pixel-devices komt. Daar zagen we ook ondersteuning voor knijpen, waarmee je een bepaalde actie kon uit laten voeren.