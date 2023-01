Google werkt aan nieuwe Chromecast met Google TV 2e generatie

De Chromecast met Google TV 2e generatie lijkt eraan te komen. Volgens bronnen wordt gewerkt aan een nieuw model waarmee je ook weer dus toegang hebt tot Google TV, maar er is wel een belangrijk verschil met het huidige model.

Chromecast met Google TV 2e generatie

Een nieuwe Chromecast met Google TV 2e generatie is onderweg, zo melden de collega’s van 9to5Google. De aanwijzingen hiervoor zijn opgedoken in de code van de Google Home-app. Waar voor de huidige Chromecast met Google TV de codenaam YTV gebruikt wordt, en voor de HD-versie YTB, is nu ook YTC opgedoken. Met de opname van de naam, lijkt Google de Home-app voor te bereiden op de komst van het nieuwe model.

Meer informatie is volgens de bron nog niet bekend. Wel is de verwachting dat het nieuwe model een stukje sneller zal zijn dan het huidige model. De hardwarevereisten voor het gebruik van Android TV zijn namelijk gewijzigd, en dat zou kunnen betekenen dat er in de nieuwe Chromecast met Google TV een snellere processor zal zitten. Een wens van gebruikers is ook de aanwezigheid van meer opslagruimte, maar het is niet bekend of Google dit gepland heeft voor het nieuwe model. Misschien dat we tijdens de komende editie van Google I/O hierover meer te horen krijgen, maar dat is nu nog onduidelijk.

Onlangs werd de Chromecast met Google TV HD uitgebracht in Nederland. De nieuwe mediastick kun je aanschaffen voor circa 40 euro.