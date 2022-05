HEMA lanceert actie en Instagram-filter voor ‘De grote insectenverzameling’

Bij winkelketen Hema kun je vanaf nu sparen voor de grote insectenverzameling. Dankzij de spaaractie leer je van alles over de insecten, en je kunt het speciale insecten Instagramfilter gebruiken.

Insectenverzameling van Hema

Hema start met een nieuwe spaaractie die in het teken staat van insecten. Bij iedere tien euro aan boodschappen spaar je een insect; er zijn twaalf verschillende insecten. De Hema wil de nadruk leggen op het feit dat deze iniminibeestjes erg bijzonder zijn. Ze hebben in de natuur allemaal een eigen rol en dus wil het warenhuis kinderen kennis laten maken met de verschillende beestjes. Van de honingbij tot de azurrwaterjuffer libelle, en van de kruisspin tot de vuurwants.

Het zijn bouwinsecten die je zelf nog in elkaar zet. Je kunt over de insecten van alles te weten komen. De kleur, de grootte, wat ze graag eten, of ze steken en wat ‘hun hobby’s’ zijn. Ook krijg je informatie over wat de taken zijn van de verschillende insecten en waar ze voor komen. Niet alleen kun je de beesten sparen, de winkel heeft ook een eigen, speciale Instagramfilter die je kunt gebruiken.

Het Instagramfilter van de Hema kun je vinden via deze link. Je kunt je hiermee zelf in de wereld van de insecten onderdompelen. Met het filter kun je zelfs een prijs winnen. Zoek in het filter het antwoord op de vraag hoeveel kilometer het is naar de Hema-winkel. Vervolgens kun je het antwoord inleveren bij de dichtstbijzijnde winkel, op een formulier, en maak je kans op een podium voor je bouwinsecten die je hebt gespaard. Bij de Hema kun je ook een kijkdoos kopen voor je insecten, net als speciale menu’s, en andere passende producten.

De actie duurt van 23 mei tot en met 10 juli 2022. Van 27 juni tot en met 3 juli ontvang je bij besteding van minimaal 25,00 euro een extra groot bouwinsect.