Counterpoint: HMD Global verkoopt 2 miljoen Nokia smartphones in Q1 2021

Over het eerste kwartaal van 2021 heeft HMD Global meer smartphones aan de man gebracht dan vorig kwartaal. Toch is het niet alleen maar positief nieuws.

Nokia in Q1 2021

Counterpoint Research heeft onderzoek gedaan naar het aantal verkochte Nokia-smartphones door HMD Global. HMD Global is het bedrijf dat toestellen van Nokia uitbrengt. Het bedrijf verkocht in het eerste kwartaal van 2021 in totaal 2,0 miljoen mobiele telefoons. Dat is meer dan de 1,7 miljoen toestellen die het in Q1 vorig jaar verkocht.

Nokia 5.4

Echter is het niet alleen maar goed nieuws. In het voorgaande kwartaal werden 2,8 miljoen smartphones verkocht. Volgens het onderzoeksbureau zijn er vooral in India minder toestellen verkocht. Daar daalde het marktaandeel. In Afrika en delen van Europa doet de fabrikant juist goede zaken. In het eerste kwartaal werden naast de twee miljoen smartphones, ook nog eens 11 miljoen feature-phones verkocht. Nokia staat volgens het onderzoeksbureau op de elfde plaats van populairste merken wereldwijd. Apple, Samsung en Oppo staan hoger.

Het is niet bekend welke toestellen hoeveel keer verkocht zijn. Nokia heeft onlangs de Nokia X20 uitgebracht; een toestel met drie jaar lang (Android-) updates en drie jaar garantie. In de komende weken worden nog meer toestellen uit de G- en X-serie uitgebracht.

