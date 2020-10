HTC Desire 20+ aangekondigd met Snapdragon 720G en 5000 mAh accu

HTC presenteerde eerder dit jaar al een nieuw toestel in de Desire-reeks, nu is het tijd voor een ander nieuw model. Maak kennis met de HTC Desire 20+.

HTC Desire 20+

HTC mag dan vele malen minder aanwezig zijn dan enkele jaren geleden, het merk is nog niet verdwenen. Eerder dit jaar presenteerde de Taiwanese fabrikant de HTC Desire 20 Pro, die je ook in Nederland kunt aanschaffen. De fabrikant heeft echter nog meer in petto, want nu presenteert het de HTC Desire 20+.

De smartphone is uitgerust met een 6,5 inch LCD-scherm met een resolutie van 1600 x 720 pixels. In de druppel-notch zit een 16 megapixel front-camera. Achterop is er een quad-camera opstelling; voorzien van een 48MP hoofdlens, 5MP groothoeklens, 5MP dieptesensor en 2MP macrolens. Daarbij wordt het toestel geleverd met een Snapdragon 720G processor van Qualcomm. Deze wordt bijgestaan door 128GB opslagruimte en 6GB werkgeheugen. Het geheugen is uit te breiden met een geheugenkaart.

De HTC Desire 20+ wordt voorzien van een flinke 5000 mAh accu, inclusief ondersteuning voor Quick Charge 4.0, maar is het wattage niet bekend. Vanuit de doos heeft de smartphone Android 10 aan boord, een USB-C aansluiting en een poort voor een 3,5 millimeter headset.

Of het toestel ook naar Nederland komt is niet bekend. Vooralsnog is de smartphone enkel gepresenteerd voor de Taiwan. Daar kost het toestel omgerekend 250 euro.