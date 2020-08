HTC brengt HTC Desire 20 Pro uit in Nederland: alle details

Zo’n twee jaar geleden verscheen voor het laatst een HTC-toestel op de Nederlandse markt. De fabrikant brengt nu weer een nieuw model uit; de HTC Desire 20 Pro.

HTC Desire 20 Pro in Nederland

Nederland behoort tot één van de gelukkige landen waar we een nieuw toestel van HTC kunnen verwachten. De Taiwanese fabrikant heeft ervoor gekozen de Desire 20 Pro in Europa uit te brengen. Om precies te zijn is de smartphone te vinden in Nederland, Italië, Polen, Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De HTC Desire 20 Pro werd in juni van dit jaar aangekondigd in Taiwan. De smartphone wordt voorzien van een 6,5 inch beeldscherm met Full-HD resolutie. Daarnaast is er een quad-camera met 48MP lens, 8MP groothoek, 2MP macro en 2MP dieptelens. Voorop zit een 25 megapixel front-camera. HTC levert de Desire 20 Pro met een Snapdragon 665, 6GB RAM en 128GB opslag. Er is een 5000 mAh accu met 15W laden, NFC en Android 10.

Voor een bedrag van 279 euro is de HTC Desire 20 Pro te bestellen. HTC laat weten dat de smartphone exclusief verkrijgbaar zal zijn bij Belsimpel.