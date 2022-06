HTC Desire 22 Pro: nieuwe smartphone richt zich op metaverse, crypto en NFT

Het heeft even geduurd, maar er is weer nieuws van HTC te melden. De fabrikant uit Taiwan komt met de nieuwe HTC Desire 22 Pro, welke zich richt op metaverse, cryptovaluta en NFT. Het toestel komt direct met Android 12 op de markt.

HTC Desire 22 Pro

We zien een nieuw toestel uit de fabriek van HTC. Vorig jaar februari verscheen de Desire 21 Pro, maar daarna bleef het maar stil. Nu dus een opvolger, in de zin van de HTC Desire 22 Pro. Het is een ander soort smartphone dan we zijn gewend uit de Desire-reeks. De smartphone is namelijk klaar voor metaverse. Het is één woord voor heel veel. Een online en offline omgeving wordt samengevoegd, als een soort 3D internet. In een virtuele wereld kunnen mensen met elkaar in contact komen. De smartphone is echter ook klaar voor het handelen in cryptovaluta en NFT’s (Non-Fungible Token). Via een app kan er direct gehandeld worden in cryptomunten en ook kan een koper direct een HTC NFT verkrijgen.

Qua specificaties is de HTC Desire 22 Pro maar een normale mid-end smartphone. We zien een 6,6 inch LCD-scherm met 120Hz verversingssnelheid. Het Taiwanese toestel krijgt een Snapdragon 695 chipset mee, samen met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De 4520 mAh accu kan met een kracht van 18W worden opgeladen en vanuit de doos draait de telefoon op Android 12. Voor de fotografie is de smartphone uitgerust met een 64MP hoofd-, 13MP groothoek- en 5 megapixel macrolens.

Of HTC de Desire 22 Pro uitbrengt in Nederland is nog niet bekend. Op 1 augustus moet het toestel in verschillende landen verschijnen, waaronder in het Verenigd Koninkrijk. De prijs zou uitkomen rond de 460 euro.