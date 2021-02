HTC komt met nieuwe Desire 21 Pro; met 5G en prima specs

Het is de laatste jaren vrij stil rond HTC. Zo nu en dan wordt er een keer een nieuwe smartphone aangekondigd, maar dat is geen rocket science. Dat lijkt ook nu het geval. HTC presenteert de HTC Desire 21 Pro, met 5G en degelijke specificaties.

HTC Desire 21 Pro

De HTC Desire 21 Pro is de nieuwe smartphone van de Taiwanese fabrikant. De laatste tijd is het rustig met het nieuws van HTC, nu is er weer wat nieuws van het merk. De HTC Desire 21 Pro is voorzien van een 6,7 inch LCD-scherm met Full-HD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. HTC voorziet het scherm ook van HDR10-ondersteuning.

HTC voorziet de smartphone van een Snapdragon 690 octa-core chipset, 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Het geheugen is uit te breiden met een geheugenkaart. De HTC Desire 21 Pro krijgt vier camera’s, een 48MP hoofdcamera, 8MP groothoek, 2MP diepte en 2MP macrolens. Voorop zit een 16MP lens. Verder biedt de HTC een 5000 mAh accu met 18W laden. Aan boord vinden we Android 10, waarbij met geen woord gerept wordt over Android 11.

Vooralsnog is er niets bekend over een komst naar andere landen dan Taiwan. In Taiwan krijgt het toestel een prijskaartje van omgerekend zo’n 353 euro.