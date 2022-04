Huawei opent Experience Store in Nederland

Na Apple en Samsung heeft nu ook Huawei een eigen winkel geopend. Het gaat om een Experience Store, waarvan de eerste nu in Nederland is geopend.

Huawei met eigen Experience Store

De eerste Huawei Experience Store van Nederland wordt geopend in Amsterdam. Dit gebeurt in Amsterdam-Zuid, aan de Ferdinand Bolstraat. 96 Daar kunnen liefhebbers van technologie hun hart ophalen in de winkel van Huawei. Je kunt er niet alleen voor de smartphones terecht, maar ook voor smartwatches, laptops, oordopjes, luidsprekers, tablets en meer producten, waaronder dus de Huawei Watch GT 3.

Nieuwe producten kunnen er ontdekt worden, maar ook kan bekeken worden hoe producten middels bijvoorbeeld Smart Home met elkaar samenwerken. Tevens zijn er medewerkers aanwezig en kunnen er reparaties uitgevoerd worden.

Wu Lubin, Country Director van Huawei Nederland laat het volgende weten;

“Binnen een aantal categorieën, zoals smartwatches, audio, monitoren en laptops, hebben we de positionering van ons merk de afgelopen tijd sterk ontwikkeld. Terwijl we het aanbod van hoogwaardige smartphones en tablets continueren. In onze nieuwe Huawei Experience Store maken consumenten kennis met ons complete assortiment nieuwe producten en ervaren ze hoe gemakkelijk het is om deze te verbinden met apparaten die ze wellicht al in huis hebben. Bovendien bieden we op deze locatie ook ondersteunende service voor onze klanten. Daarom zie ik deze Experience Store als dé nieuwe locatie voor liefhebbers van apparaten die zijn ontworpen en vervaardigd op basis van de laatste technologische ontwikkelingen.”

Je kunt bij de Huawei Experience Store terecht op maandag tot en met zaterdag. De openingstijden zijn als volgt; op maandag van 12:00 uur tot 18:00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.