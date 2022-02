Samsung opent tweede Experience Store: deze keer in Breda

In de Bredase binnenstad heeft Samsung de tweede Experience Store geopend van Nederland. De eerste winkel van Samsung zelf werd geopend in Utrecht. Hier vind je uiteenlopende Galaxy-producten van Samsung, waaronder straks natuurlijk de nieuwe Galaxy S22-serie.

Samsung Experience Store in Breda

In de Brabantse stad Breda heeft Samsung haar nieuwe Experience Store geopend. Het is de tweede eigen winkel van Samsung, nadat het merk in april 2019 in winkelcentrum Hoog Catharijne de Samsung Experience Store in Utrecht opende. Tweeënhalf jaar later is het dus tijd voor de volgende winkel, waarbij gekozen is voor Breda. De winkel is inmiddels geopend, zo laat Samsung weten.

In de Experience Store van Samsung kun je terecht voor vragen, informatie en advies voor je Samsung-aankoop. Niet alleen voor smartphones, maar ook voor oordopjes zoals de Buds, smartwatches zoals de Galaxy Watch 4, tablets en accessoires. Het is ook mogelijk om producten aan te schaffen in de winkel. De verschillende producten zullen hier tentoongesteld liggen, waaronder straks ook de nieuwe Galaxy S22-serie, waarvan op DroidApp direct na de aankondiging een mooie Galaxy S22 preview verscheen. Je kunt ook terecht voor een reparatie, waarbij indien een onderdeel op voorraad is, je na anderhalf uur je telefoon weer op kunt halen.

De Experience Store in Breda is gevestigd aan de Eindstraat 14, één van de belangrijkste winkelstraten van Breda. Op maandag is de winkel open van 12-19. Op dinsdag tot en met donderdag en zaterdag van 10-19. Op donderdag kun je terecht van 10-21 en op zondag van 12-18 uur.

