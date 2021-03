Huawei FreeBuds 4i: nieuwe uitbreiding voor de audio-collectie

Huawei heeft een nieuw product toegevoegd aan de audio-collectie. We kunnen kennismaken met de Huawei FreeBuds 4i, een nieuwe set draadloze oortjes met verschillende verbeteringen.

Huawei FreeBuds 4i

Voor een schappelijke prijs naar je favoriete muziek luisteren. Dat kan vanaf nu met de nieuwe Huawei FreeBuds 4i. De nieuwe headset van de Chinese fabrikant biedt actieve ruisonderdrukking (ANC), een strak ontwerp en naar eigen zeggen kristalhelder geluid. Daarbij is het product ook voorzien van een prima uithoudingsvermogen.

De ruisonderdrukking maakt het mogelijk om met een enkele aanraking te schakelen tussen de beste modus. Dit is bijvoorbeeld handig tijdens een reis met het openbaar vervoer. Je kunt ook de Awareness-modus gebruiken, waarbij het geluid gedempt wordt, zodat je anderen kunt horen, zonder dat je je oordopjes uit hoeft te doen.

De batterijduur is met de Huawei FreeBuds 4i ook verbeterd. Hierbij kun je met ANC ingeschakeld 7,5 uur muziek luisteren of 5,5 uur bellen. Zonder ANC komt dit uit op 10 uur muziek of 6,5 uur bellen. De dopjes kunnen via de case opgeladen worden en je hebt vier uur luisterplezier met 10 minuten laden.

Volgens de fabrikant is het ovale en compacte ontwerp op het wereldberoemde zwarte zandstrand van IJsland. Je kunt kiezen uit de kleuren Ceramic White, Carbon Crystal Black en Honey Red. De Huawei FreeBuds 4i kun je kopen bij de Huawei Store. Ze zijn vanaf 26 maart verkrijgbaar voor 79,99 euro.