Huawei P40 Pro onderworpen aan duurzaamheidstest: kan hij het aan?

Huawei maakt zeer degelijke toestellen. Echter, geen enkele smartphone is veilig als Zack van JerryRigEverything ermee aan de slag gaat. Overleeft de Huawei P40 Pro deze marteling?

Huawei P40 Pro duurzaamheidstest

Toestellen zijn er in vele soorten en maten en de nieuwste aanwinst van Huawei heeft nu een marteling ondergaan bij JerryRigEverything. We publiceerden op DroidApp eerder al de Huawei P40 Pro review en nu gaat Zack er dus mee aan de slag.

In de video wordt de duurzaamheid van het toestel op de proef genomen. Hoe reageert het scherm en de vingerafdrukscanner als er krassen op zitten, hoe robuust is de behuizing en wat gebeurt er als de telefoon in je kontzak zit, en gaat zitten? Al deze pijnpunten worden in de video onder de loep genomen. Deze video vind je onderaan dit bericht.



Huawei P40 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 989,00 euro