Huawei presenteert nieuwe Huawei Nova 7-serie met drie 5G-toestellen

Huawei heeft de nieuwe Nova 7-serie aangekondigd. Het is een reeks van drie toestellen met elk een strak design en alle drie ondersteuning voor 5G. Om precies te zijn gaat het om de Huawei Nova 7, Nova 7 Pro en de Nova 7 SE.

Huawei Nova 7-serie

Huawei heeft een nieuwe serie in de Nova-reeks aangekondigd. De Huawei Nova 7-serie is voorzien van een aantal overeenkomende specificaties. Zowel de Nova 7, als de Nova 7 Pro en de Nova 7 SE hebben 5G aan boord, samen met een 4000 mAh accu en 40W opladen. De Nova 7 en 7 Pro krijgen een Kirin 985 processor, de Nova 7 SE krijgt een Kirin 820 mee uit de fabriek.

Nova 7

De Nova 7 is voorzien van een 6,53 inch OLED-scherm, met een 32MP camera in de punch-hole. Daarbij heeft het scherm een geïntegreerde vingerafdrukscanner. Er is 8GB RAM en 128/256GB opslagruimte beschikbaar. De camera telt een 64MP hoofdlens, 8MP groothoek, 2MP macro en 8MP telelens.

Nova 7 SE

Voorop bij de Huawei Nova 7 SE zien we een 6,5 inch Full-HD+ LCD scherm. Voorop zit een 16 megapixel front-camera. Achterop is er een 64MP hoofdcamera, samen met een 8MP telefoto-lens die 3x optisch en 5x hybride kan zoomen. Verder is er een 2 megapixel macro- en 2 megapixel dieptelens. Ook dit toestel komt met 8GB aan werkgeheugen. De opslagruimte komt uit op 128GB, al verschijnt er ook een 256GB versie.

Nova 7 Pro

De Huawei Nova 7 Pro is de meest uitgebreide smartphone van de drie. Aan boord is een 6,57 inch OLED-scherm welke doorloopt aan de zijkanten. Er is een Full-HD+ resolutie en ook de vingerafdrukscanner is in het scherm geïntegreerd. Voorop is een dual front-camera te vinden in de punch-hole. Dit betreffen een 32 megapixel en 8 megapixel sensor.

Op het toestel zien we een 64MP hoofdcamera, samen met een 8 megapixel groothoeklens, 8MP periscooplens met OIS en 5x optische zoom en een 2 megapixel macrolens. Ook bij deze telefoon zien we een configuratie van 8GB RAM en 128/256GB opslagruimte. Alle drie de smartphones verschijnen met Android 10 en EMUI 10.1.

Release

De smartphones zullen voorlopig alleen in China verschijnen. Wanneer ze in Europa uitgebracht zouden worden, zullen ze geen Google-apps meekrijgen. Dit komt door de Amerikaanse sancties. De prijzen beginnen bij omgerekend 485 euro (Nova 7 Pro), 395 euro (Nova 7) en 315 euro (Nova 7SE). Er is nog niks bekend over een release in Europa.