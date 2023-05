IKEA Kreativ laat je je huis virtueel inrichten via de app

De Zweedse woonwinkel heeft Kreativ aangekondigd, als nieuwe functie in de IKEA app. De toepassing maakt het mogelijk om virtueel je huis in te richten en tot leven te laten komen.

IKEA Kreativ

De IKEA app wordt uitgebreid met een nieuwe optie die je vanaf nu kunt gebruiken. Middels Artificial Intelligence, ofwel AI, kun je je ruimte virtueel inrichten met de meubels die IKEA aanbiedt. Dus wil je in de hoek van je kamer een Billy kast, of toch liever voor de Klippan bank gaan, dan kun je deze vanaf nu virtueel plaatsen met de app. Kreativ maakt een scan van je ruimte, welke in de app wordt getoond met de juiste afmetingen.

Het doel van IKEA is om klanten te inspireren om te spelen met interieurideeën. De meetlint kan gewoon in de gereedschapskoffer blijven liggen. Je kunt verschillende ruimtes uploaden en deze inrichten. Toch niet tevreden? Dan kun je deze eenvoudig weer leeghalen en opnieuw indelen met de meubels van je keuze. De gemaakte inrichtingen kun je opslaan en delen met anderen.

Wil je nog meer inspiratie, dan biedt de Kreativ de mogelijkheid om te kiezen uit tientallen showrooms. In totaal zijn er vijftig 3D showrooms beschikbaar waaruit je kunt kiezen. Eenmaal je keuze gemaakt, dan kun je de producten die je in je virtuele woonkamer hebt geplaatst, eventueel ook gelijk toevoegen aan de winkelwagen.

Downloaden

De Kreativ-functie is beschikbaar in de IKEA app. Mocht je deze nog niet hebben, dan kun je deze installeren via de Google Play Store, via onderstaande button.