ING Bankieren kampt met storing (20 april 2022)

Klanten van de ING Bank hebben problemen met inloggen bij de ING Mobiel Bankieren app. De dienst van de bank heeft last van een storing die vanochtend ontstond.

Storing bij ING

In een wereld waarin we van alles met de smartphone doen, is een storing wel het laatste waar je op zit te wachten. Klanten van ING hebben hier nu wel last van. Door een storing bij de bank zelf, is het niet mogelijk om in te loggen in de Mobiel Bankieren app van ING. De storing ontstond vanochtend en is nu nog altijd gaande. Klanten zouden ook problemen ondervinden met het inloggen in de website, bij Mijn ING. Het doen van bankzaken is hierdoor onmogelijk.

(Mobiele) betalingen zijn wel mogelijk, alleen inloggen dus niet. ING zegt op de hoogte te zijn van de storing en te werken aan een oplossing. Wanneer de storing verholpen is, is nu niet bekend.

