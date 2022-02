ING Bankieren kampt met storing (22 februari 2022)

ING heeft een storing met (mobiel) internetbankieren. Al de hele ochtend kampen gebruikers met problemen.

Storing bij ING

Klanten van ING hebben problemen met mobiel bankieren middels de ING Mobiel Bankieren app. De bank heeft last van een storing, die ook het internetbankieren treft. Hierdoor is inloggen voor het doen van je bankzaken niet mogelijk.

De storing begon vanochtend rond een uur of 8. Drie uur later is deze nog altijd niet opgelost, al zegt de bank dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing. Wanneer de storing verholpen is, is niet bekend.

Update: de storing is na het middaguur opgelost.