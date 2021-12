ING en Rabobank kampen met storing: inloggen mobiel bankieren niet mogelijk

Twee grote Nederlandse banken hebben te maken met een storing. Bij ING en Rabobank melden klanten zich met problemen rondom het inloggen bij internetbankieren en mobiel bankieren.

Storing bij ING en Rabobank

Op oudejaarsavond, vandaag 31 december, hebben twee grote Nederlandse banken te maken met een storing; ING en Rabobank. Dit treft klanten uit heel Nederland en heeft betrekking op het internetbankieren en het mobiel bankieren. Klanten melden problemen met het inloggen. Dit is namelijk niet mogelijk, en klanten van ING krijgen een foutmelding te zien met de mededeling het later nog eens te proberen. De storing begon rond 18:20 uur.

De Rabobank laat zojuist nog weten dat er geen storing bekend is, al melden klanten dus wat anders. De oorzaak is vooralsnog niet bekend, en ook is onduidelijk of de problemen met elkaar te maken hebben. Sommige berichten spreken ook over een storing bij SNS en ABN Amro, al lijkt dat niet helemaal bevestigd te kunnen worden op dit moment.

Update 19:20 uur: ING laat inmiddels weten dat het inderdaad kampt met een storing aan Mijn ING en Mobiel Bankieren. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, zo meldt de bank.

Update 21:35 uur: ING laat weten dat de storing bij hen verholpen is.

Ervaar jij problemen? Laat het weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.