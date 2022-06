ING Mobiel Bankieren app kampt met problemen: saldo wordt niet getoond

Er zijn problemen met de app van de ING bank. De Mobiel Bankieren app kampt met een storing, waardoor niet alle informatie in de applicatie getoond wordt. De storing treft ook het internetbankieren. Het probleem begon maandagochtend 13 juni 2022.

Saldo-informatie in ING Mobiel Bankieren app

Klanten van ING hebben te maken met een storing bij de bank. Zowel bij het internetbankieren als bij de ING Mobiel Bankieren app wordt niet alle informatie getoond over je spaar- en betaalrekeningen. Bij betaalrekeningen gaat het onder andere om de weergave van het saldo. Het probleem is maandagochtend begonnen en lijkt alle klanten te treffen. Bij sommige klanten is alleen de spaarrekening te zien. Door de storing is ook niet te zien welke af- en bijschrijvingen er zijn geweest.

ING zegt bekend te zijn met de storing en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Het is niet bekend wanneer de storing is verholpen.

