ING ondersteunt nu Google Pay op Wear OS-smartwatch

Smartwatches met Wear OS worden vanaf nu door ING ondersteund om mee te betalen. Eerder stapte ING al af van de eigen mobiel betalen-functie in de app en ging het over op Google Pay.

Betalen met ING via Wear OS

De ontwikkelaars van ING hebben in de afgelopen tijd gewerkt aan een nieuwe functie. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om mobiel te betalen met de smartwatch, als deze is voorzien van Wear OS. Hiermee is het klaar voor een volgende stap. Eerder kwam ING met ondersteuning voor Google Pay/Google Wallet, nadat je eerder op Android alleen met de eigen ING app kon betalen. Richard meldt dat de functie vanaf nu te vinden is op zijn Pixel Watch 3.

Om te kunnen betalen via Google Pay op je smartwatch, dienen gebruikers via de ING app eerst de smartwatch-koppeling op te zetten. Een digitale betaalpas kan vervolgens via de smartwatch ingesteld worden. ING biedt verder al betalen via Garmin Pay en Apple Pay aan. De eerste dienst werkt via smartwatches van Garmin, de tweede op iOS-apparaten zoals de iPhone.