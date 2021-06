ING kampt met storing: problemen met Bankieren app (7 juni 2021)

De ING bank kampt met problemen rondom internetbankieren. Niet alleen via de website, maar ook via de Mobiel Bankieren app kampen gebruikers met problemen.

Problemen met ING

Sinds maandagmiddag kampt ING met problemen met de Mobiel Bankieren app en Mijn ING. Gebruikers van de mobiele app kunnen niet inloggen en ook het overschrijven van bedragen kan bijvoorbeeld niet doordat er niet ingelogd kan worden bij Mijn ING. Bij het inloggen krijg je te zien dat je pincode onjuist is of je vingerafdruk niet herkend kan worden.

De storing begon rond lunchtijd en is nog steeds gaande. Door de storing is volgens ING ook de klantenservice minder goed bereikbaar. Er wordt hard gewerkt aan het oplossen van het probleem, maar wanneer het is verholpen is nog niet te zeggen. De bank biedt haar excuus aan voor het ongemak.