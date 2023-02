KPN geeft klanten een cadeautje: vijf gratis films

Klanten van KPN kunnen in aanloop naar Valentijnsdag een cadeautje uitpakken. Van de groengekleurde provider krijgen zij vijf films die ze gratis kunnen claimen. We vertellen je in dit artikel hoe je dit doet.

KPN: vijf gratis films

Je kunt er bijna de klok op gelijk zetten; in december krijgen KPN-klanten gratis extra data en nog een aantal extra’s, in februari kun je gratis films downloaden. Dat is ook dit jaar het geval. In een mailing aan klanten van KPN worden ze geattendeerd op het cadeau van de groengekleurde provider. KPN geeft klanten vijf gratis films die gekeken kunnen worden. Het aanbod geldt voor klanten die televisie afnemen bij KPN.

Omdat het voor Valentijnsdag is, gaat het om vijf romantische films die je de hele maand februari kunt kijken. Twee van de vijf films die gratis gekeken kunnen worden zijn van Nederlandse bodem. Het gaat om de volgende vijf films die je kunt kijken;

Demolition

Complete Unknown

How To Write Love

Onze Jongens in Miami

Weg van jou

Wil je aan de slag met het kijken van de films, dan kun je dit direct doen via de televisie zelf. Hiervoor volg je de onderstaande stappen;

Vind alle films in het tv-menu Ga naar films Kies voor Kadootje van KPN Kies de films onder ‘Valentijnskado’

Je kunt ze ook bekijken als je de nieuwe ontvanger hebt van KPN met Google TV; dit is KPN TV+. Ook kun je in de KPN TV app de films terugvinden.