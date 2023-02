MijnKPN geüpdatet met verbeteringen voor delen MB’s

KPN heeft de eigen MijnKPN-app voorzien van een update. Met de nieuwe update worden gebruikers getrakteerd op een aantal kleine verbeteringen die te maken hebben met het delen van MB’s.

MijnKPN app: verbeteringen delen MB’s

KPN heeft als voordeel dat je bij verschillende mobiele abonnementen MB’s kunt delen met anderen in het gezin. Handig, want zo hoeft iemand anders in de familie mogelijk geen abonnement te nemen met een grote databundel. De gedeelde MB’s kunnen daarnaast ook in andere landen binnen de Europese Unie gebruikt worden. Je kunt ervoor kiezen om MB’s steeds handmatig te delen met iemand anders op hetzelfde adres, of je kunt dit automatisch instellen. Een nieuwe update voor de MijnKPN app brengt een handige verbetering hiervoor.

De kleine update voor de MijnKPN app laat je vanaf nu instellen dat je een melding ontvangt als automatisch MB’s zijn gedeeld. Handig als geheugensteuntje. Dit kun je doen via Profiel > Instellingen > Meldingen. Verder heeft KPN de Hulp-pagina uitgebreid met de digitale assistent. Verder kun je in de app vanaf nu zelf kiezen hoeveel MB’s wilt doneren aan partners. Meer informatie over de abonnementen van KPN vind je op de website van KPN.