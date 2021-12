KPN geeft klanten een cadeautje: 5GB gratis data

Klanten van KPN krijgen een cadeautje van hun provider. Als blijk van waardering krijgen zij 5GB aan data. Deze kunnen mobiele klanten gratis gebruiken.

KPN geeft je 5GB

Deze maand lekker veel internetten via het mobiele netwerk is nu geen probleem voor klanten van KPN. De groengekleurde provider geeft al haar mobiele klanten een cadeau voor de maand december. In de periode van 1 december tot en met 31 december krijgen klanten een SMS met dat ze de data gratis aangeboden krijgen, zo laat Han aan DroidApp weten.

De MB’s die je gratis krijgt, kun je niet delen. Daarbij maak je eerst de data op uit je eigen bundels, daarna wordt de 5GB databundel aangebroken. Klanten die een Telfort-abonnement hebben krijgen ook de 5GB internetbundel. Waar KPN-klanten de hele maand de bundel kunnen gebruiken, ligt dat bij Telfort-klanten iets anders. Daar heeft de gratis 5GB bundel dezelfde houdbaarheid als je eigen bundel. Dus stel je krijgt iedere 16e van de maand je nieuwe bundel, dan is de 5GB bundel houdbaar tot 16 december.

Je hoeft niets te doen om de 5GB gratis te krijgen. Je ziet het terug in de KPN app als je deze hebt gekregen.

