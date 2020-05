KPN storing zorgt voor problemen met bellen en internetten (28 mei 2020)

In de loop van donderdagochtend, 28 mei, heeft telecomprovider KPN te kampen met een storing. Klanten kunnen in veel gevallen niet bellen en internetten.

Storing bij KPN

Er is een storing gaande op het netwerk van KPN. Het lijkt in eerste instantie te gaan om problemen op het mobiele netwerk van de groengekleurde provider. KPN geeft aan dat het ook te maken heeft met een storing met Interactieve TV en e-mail. De storing begon vanmorgen rond een uur of 11. Zojuist heeft KPN laten weten dat het er alles aan doet om de storing zo snel mogelijk op te lossen.

De oorzaak van de storing bij KPN is nog niet bekend. Zodra er meer informatie is, zullen we dit artikel bijwerken.