KPN geeft klanten een Valentijnsdagcadeau: dit krijg je

Telecomprovider KPN heeft voor klanten een verrassing klaarstaan. Voor Valentijnsdag geeft KPN haar klanten bijvoorbeeld gratis films, een extra tv-zender en meer.

KPN Valentijnsdagcadeau

Degenen met KPN kunnen profiteren van een cadeautje van hun provider. Dit doet de groengekleurde provider speciaal in aanloop naar Valentijnsdag. De hele maand februari kunnen klanten met tv en internet van KPN gratis kijken naar RTL Lounge op kanaal 42 en naar Stingray Music op kanaal 912 met alleen maar romantische muziek. Daarnaast kun je kiezen uit vijf films die je gratis kunt kijken. Het gaat om de volgende films; All You Need Is Love, Bella Donna’s, Hartenstraat, Love and Honor en I Hate Valentine’s Day. Om de films te kijken ga je naar het menu van je interactieve televisie. Je kiest voor films > films huren > valentijnskado.

KPN heeft verder gewerkt aan een eigen playlist, een valentijnsspel, een winactie voor een bloemenbon en 12 romantische recepten van Njam!. KPN heeft de valentijnsdagcadeau’s op deze pagina klaargezet. Voor Mobiele klanten is er geen actie te vinden in de vorm van gratis belminuten of meer data.