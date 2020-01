LG brengt eindelijk Android 9 Pie update naar LG G7 Fit

De LG G7 Fit is een smartphone welke vorig jaar december werd uitgebracht. Inmiddels hebben de Koreanen werk gemaakt van een update voor de telefoon. Android Pie staat klaar.

Android Pie voor LG G7 Fit

LG heeft voor de in 2018 verschenen LG G7 Fit een nieuwe update klaargezet. Gebruikers van de telefoon krijgen vanaf nu het bericht dat Android 9 Pie gedownload kan worden voor de smartphone. De update brengt een reeks nieuwe functies en verbeteringen naar de G7 Fit. Zo is het vanaf nu mogelijk om vanuit de camera direct een livestream te starten op YouTube.

Een andere nieuwe functie die is toegevoegd, is om een bepaald videomoment op te nemen in slow-motion. Daarbij kun je een schermopname maken als video en kan je een app dupliceren, zoals je favoriete berichten-app, en zo twee accounts hiervoor gebruiken. De balk met notificaties kun je voortaan naar beneden vegen door over de vingerafdrukscanner te vegen en er is Game Launcher. LG belooft met de update ook verbeteringen in het batterijverbruik.

De Android 9 Pie update voor de LG G7 Fit wordt vanaf nu uitgerold. Wanneer deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je toestel. Je kunt via het menu met instellingen naar Update Center gaan en daar handmatig controleren of de update al beschikbaar is.