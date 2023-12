Lidl Plus-app uitgebreid met adventskalender voor korting op boodschappen

Lidl kwam vorig jaar al met de eigen adventskalender, dat doet de supermarkt dit jaar weer. Korting op je boodschappen krijg je via de Lidl Plus-app. Je kunt vanaf nu weer de Lidl Plus adventskalender gebruiken. Wat voor voordelen komen eraan?

Lidl Plus adventskalender

In de Lidl Plus app van de gelijknamige supermarktketen, vind je de adventskalender terug. Dit betekent dat je 24 dagen lang korting kunt krijgen op veel verschillende producten. Net als bij de bekende adventskalenders kun je iedere dag een vakje openmaken. De coupon die je krijgt van het voordeel, is dezelfde dag geldig, maar ook de dag erna nog. Bij het afrekenen dien je je digitale klantenkaart te scannen in de Lidl Plus-app.

De kortingen die je krijgt, lopen uiteen. Zo krijg je de ene keer zoveel euro korting op vlees, de andere keer weer een percentage op bijvoorbeeld aardappelen of een ander product. Zoals broodjes als croissants met een leuke korting. De adventskalender van de supermarkt vind je vanaf nu terug in de Lidl Plus app. De kalender loopt tot en met 24 december 2023.