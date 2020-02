Live foto van Samsung Galaxy S20 Ultra toont enorme cameramodule; ook LED Cover getoond

Volgende week verwachten we de Samsung Galaxy S20-serie, waaronder ook de Samsung Galaxy S20 Ultra. Die duikt nu op in een live foto. Daarbij zien we ook de LED-cover.

Galaxy S20 Ultra cameramodule

Het nieuws over de Galaxy S20-serie lijkt geen eind te kennen. Inmiddels komen we steeds meer over de smartphones te weten en zien we nu een live foto van de Samsung Galaxy S20 Ultra. Dat de telefoon een grote cameramodule zou krijgen, was wel duidelijk, maar nu zien we hem ook in levende lijve.

Op de live foto zien we dat de cameramodule inderdaad erg groot zal worden. Dit heeft te maken met verschillende functies die aangeboden worden. Daarbij is 100x zoom de belangrijkste key-feature. Naar verwachting gaat het hierbij om digitale zoom, omdat anders de module nog veel groter zal worden. Waarschijnlijk gaat Samsung hier softwaretechnisch hier nog iets mee doen.

LED View Cover

Tevens is een Duitse bron op een nieuw soort hoesje gestuit. Net als bij de Galaxy S10-serie zal voor de S20-serie een LED Cover uitgebracht worden, niet te verwarren met de LED View Cover. We zien aan de achterkant ledjes, waarbij een sterrenhemel getoond kan worden, net als verschillende symbolen. Tevens kan hij aftellen bij het nemen van een foto.

De cover toont ook inkomende oproepen en zo kan je dus het toestel gewoon met het scherm naar beneden laten liggen op tafel, zonder een oproep te missen. Op 11 februari zullen we alle details te horen krijgen over de nieuwe smartphoneserie.