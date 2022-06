Microsoft Defender uitgebracht voor smartphone en tablet: dit kun je ermee

Microsoft heeft haar bekende beveiligingstool Microsoft Defender uitgebracht voor verschillende platformen. De dienst is nu beschikbaar voor computer, smartphone en tablet.

Microsoft Defender voor Android

Een nieuwe beveiligingstool is uitgebracht voor Android. Het is de tool van Microsoft, die doorgaat onder de naam Microsoft Defender for Individuals. In de app heb je toegang tot de beveiligingsstatus van je apparaten die gekoppeld zijn aan je Microsoft 365 Personal-abonnement, die hier wel voor nodig is. Hiermee kun je tot vijf apparaten toevoegen aan het dashboard.

Met Microsoft Defender voor Android wordt er een anti-virusbescherming geboden. Daarbij kan op schadelijke apps gescand worden en worden links gecontroleerd op phishing. De applicatie werkt realtime bij en kan ook tips geven om veiliger online te zijn. Meer functies zouden volgens Microsoft gepland zijn.

Beschik je over een Microsoft 365 Family-abonnement, dan kun je van maximaal 30 apparaten de beveiligingsstatus weergeven op het dashboard van de app. Een abonnement op 365 kost 7,00 euro (Personal) of 10,00 euro (Family). Dit abonnement biedt niet alleen Defender, maar ook cloudopslag, het gebruik van Microsoft Office-diensten zoals Word, Excel en Powerpoint en verschillende andere extra’s.