Mini Metro is tijdelijk gratis: vermaak je met deze toffe game

Een toffe game die al meerdere prijzen heeft gewonnen en voor aardig wat tijdverdrijf zorgt: Mini Metro. Deze game kun je nu tijdelijk gratis uit de Google Play Store downloaden. Leg jij de juiste lijnen aan?

Mini Metro is gratis

Mocht je nog een oplossing zoeken tegen verveling, nu je thuis op de bank zit, dan kun je terecht in de Google Play Store. We kwamen de game ‘Mini Metro’ tegen, een applicatie die we een tijd terug al uitgebreid hebben besproken op DroidApp in de Mini Metro review. Met de applicatie kun je flink wat uurtjes doorbrengen. Het doel is het maken van een metronetwerk onder een (bestaande) stad.

Denk aan het aanleggen van metronetwerken in Barcelona, Londen, Parijs of verschillende andere steden. Je begint met een aantal stations met een aantal symbolen/reizigers. Deze moet je met de passende stations verbinden. Het is in het begin vooral uitproberen en routes aan te leggen. In onderstaande video vind je een voorbeeld van hoe de game werkt.



Tijdelijk kun je Mini Metro dus gratis downloaden uit de Google Play Store. Dit kun je direct doen via onderstaande button. De normale prijs van de game komt uit op 4,99 euro.