Moto G 5G Plus verkrijgbaar: betaalbare smartphone met 5G

Motorola heeft haar nieuwe 5G-smartphone uitgebracht in ons land. Het gaat om de Moto G 5G Plus die eerder deze maand werd aangekondigd.

Moto G 5G Plus verkrijgbaar

Het aantal 5G-toestellen dat in de winkels ligt groeit steeds verder. Niet alleen in het high-end segment, maar ook in de meer betaalbare klasse. Daar komen we bijvoorbeeld al de OnePlus Nord en Oppo Find X2 Lite tegen. Motorola vindt dat het nog goedkoper kan en komt met de Moto G 5G Plus uit in Nederland.

Dit toestel is voorzien van 5G-ondersteuning en heeft prima specificaties voor een bedrag van 349,00 euro. Je hebt toegang tot een 6,7 inch Full-HD+ beeldscherm met een 90Hz verversingssnelheid. Daarnaast heeft de telefoon een dual-selfie camera voor het maken van goede portretfoto’s. Foto’s maken kan ook met de quad-camera achterop, welke beschikt over een 48MP hoofdlens, groothoek-, macro- en dieptelens.

De Moto G 5G Plus heeft een 5000 mAh accu, wat erg flink is. Daarbij kun je deze accu opladen met een snelheid van 20 watt. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant, en verder is de smartphone uitgerust met NFC, een Snapdragon 765G octa-core chipset en de eigen My UX skin.

Voor een bedrag van 349 euro heb je de Moto G 5G Plus in huis met 4GB/64GB. Betaal je 399 euro, dan gaat het toestel met 6GB/128GB mee naar huis. Je kunt de smartphone direct kopen bij; Coolblue, Bol.com, Mediamarkt, Belsimpel en Mobiel.