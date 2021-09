Moto G Pure uitgelekt: van aluminium en met 6,5 inch AMOLED-scherm

Een nieuwe smartphone is onderweg van Motorola. De fabrikant komt nu in het nieuws met de Moto G Pure, welke voorzien zal zijn van een aluminium behuizing, een soort behuizing die we niet vaak meer zien.

Moto G Pure in leaks

OnLeaks is een bron die vaker informatie deelt over nieuwe toestellen. De smartphone waar we nu wat over te horen krijgen, is de Moto G Pure. Deze smartphone zal voorzien zijn van een aluminium behuizing, met aan de voorzijde een 6,5 inch AMOLED-scherm. Daarbij belooft de leaker een MediaTek Helio G25 chipset, samen met 3GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Dit doet vermoeden dat het een niet al te dure smartphone zal worden.

De camera-setup zal vrij eenvoudig van aard zijn. Dit resulteert in een 48 megapixel hoofdcamera en een 2 megapixel dieptesensor. Voorop zal er een 5MP front-camera aanwezig zijn. Als we kijken naar de verdere lijst van specificaties, zien we een 4000 mAh accu met slechts 10W opladen. Naast een USB-C aansluiting zal er ook een 3,5 millimeter aansluiting terug te vinden zijn bij de Moto G Pure. Verwacht wordt een prijs van tussen de 300 en 350 dollar.

Naar verluidt wordt de Moto G Pure in de tweede week van oktober aangekondigd. Het is nog maar de vraag of het toestel ook naar ons land komt. Voor nu lijkt de telefoon vooral voor Noord-Amerika uitgebracht te worden.