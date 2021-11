Moto G51 is eerste smartphone met nieuwe Snapdragon 480+ chipset

Motorola heeft een nieuwe smartphone getoond, welke is voorzien van een nieuw type processor. De Moto G51 is de eerste smartphone welke voorzien is van de nieuwe Snapdragon 480+ chipset.

Moto G51 is officieel

Motorola heeft het doek van de nieuwe Moto G51 gehaald. Deze nieuwe smartphone is de eerste telefoon welke voorzien is van de Snapdragon 480+. Deze processor werd samen met nog enkele processoren onlangs door Qualcomm aangekondigd. De telefoon kan gezien worden als de opvolger van de Moto G50 en is als eerst aangekondigd voor China. Net als andere toestellen in de G-serie zal ook dit model weer gunstig geprijsd worden.

De Moto G51 krijgt van de fabrikant een flink scherm; een 6,8 inch LCD-paneel met een verversingssnelheid van 120Hz. Verder zien we een triple-camera, uitgerust met een 50 megapixel hoofdcamera. De camera biedt verder een 8 megapixel groothoeklens en 2MP dieptelens. De accucapaciteit van de Moto G51 komt uit op 5000 mAh. Het opladen kan met 10W. Motorola belooft verder Dolby stereo-speakers, Android 11, maximaal 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De nieuwe G51 biedt verder ondersteuning voor het 5G-netwerk.

Voor omgerekend 200 euro komt de Moto G51 als eerst naar China. Over of en wanneer de Moto G51 uitgebracht wordt in ons land is nu niks bekend.