Moto G72 foto’s opgedoken; dit zijn de specs

Motorola heeft onlangs de Edge 30-serie uitgebreid; de G-serie wordt niet vergeten. Nu zien we de Moto G72, met specs en beelden.

Moto G72 in beeld gebracht

Eerder deze maand hebben we uitgebreid verslag gedaan van de nieuwe Motorola Edge 30-serie met drie nieuwe modellen. De focus wordt echter niet alleen daarop gelegd; ook de G-serie wordt niet vergeten door het merk. De fabrikant komt binnenkort met de Moto G72, zo wordt duidelijk bij het zien van de berichten.

De Moto G72 krijgt een vergelijkbare schermgrootte als de Moto G71; een 6,5 inch OLED-scherm. Verder wordt gesproken over een 5000 mAh batterij met 33W snelladen. De verwachting is verder dat de Moto G72 een triple-camera krijgt met 48MP hoofdlens, 8MP groothoek en 2MP dieptelens. Verder zal er een 16MP front-camera zijn en Android 12. Gebruikers krijgen keuze uit 4/6/8GB RAM en 128/256GB opslagruimte. Daarnaast krijgt de Moto G71 een vingerafdrukscanner welke geïntegreerd is in het beeldscherm.

Volgens de bron krijgt het toestel een release in de komende weken, mogelijk al deze maand nog. Of daarmee het toestel ook gelijk voor Europa uitgebracht wordt, is nog niet bekend. Mogelijk is de aankondiging eerst voor India.