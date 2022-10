Moto G9-serie: toestellen uit 2020 krijgen nieuwe september-update

In 2020 bracht Motorola de Motorola G9-serie uit, bestaande uit drie verschillende toestellen. De fabrikant rolt in de Benelux nu een nieuwe beveiligingsupdate uit voor de Moto G9 Play, Plus en Power. De details zetten we op een rijtje.

Moto G9-serie met september-update

Een software-update staat klaar voor alle drie de toestellen uit de Moto G9-serie. Dit betekent dat drie modellen worden bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate. De smartphones uit deze serie werden elk in 2020 uitgebracht en hebben inmiddels al twee kaarsjes uitgeblazen. Het betekent echter niet dat de fabrikant de toestellen is vergeten, en dus wordt er een nieuwe update uitgerold in Nederland en België.

De nieuwe update is beveiligingsupdate september 2022. Hierin worden volgens de informatie van Google enkele tientallen kwetsbaarheden aangepakt in de beveiliging van Android. De update is vanaf nu beschikbaar voor de Moto G9 Play, Moto G9 Power en de Moto G9 Plus van Motorola. Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

